Fuertes declaraciones de Xavi sobre el clásico ante Real Madrid

El técnico catalán insistió en que su intención siempre es que el equipo se defienda con balón, “pero en los partidos grandes, el rival siempre te puede someter”. Le puede interesar: ¡Atentos! Hora y canal para ver el debut de Linda Caicedo con el Madrid

“Nosotros no queremos tener un 36% de posesión, como tuvimos en el Bernabéu, sino el 60, el 70 o incluso el 80%, pero si no la tienes entonces toca defender sin él, y ahí creo que estuvimos extraordinarios”, reflexionó Xavi, recordando que el conjunto blanco no les hizo ninguna ocasión clara en todo el partido.