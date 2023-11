Juegos Nacionales: Las Marías ganan la primera medalla de oro del Atlántico

Por su parte, la Barranquillera María Fernanda Herazo destacó que se trata de “una victoria a la perseverancia”, pues durante años han venido trabajando juntas.

“Venimos haciendo un trabajo muy bueno juntas no solo a nivel nacional, sino en ciclos olímpicos, torneos internacionales, etc., esto no es de ahora, es un proceso de muchos años. Y es la prueba de que el que persevera alcanza”, agregó Herazo.

Para ambas, la experiencia y jerarquía conseguida a través de esos años fue lo que les permitió conseguir el oro. Siga leyendo: Cartagenero Carlos Martínez viaja Dubái para participar el All Star Game

“Hubo un momento donde íbamos abajo por 4 puntos, y nos miramos y dijimos esto no nos lo quita nadie, de aquí nos sacaban en camillas o cargadas, pero ese oro iba porque iba”, sostuvo

La participación de Atlántico aún continúa en la modalidad equipos femenino, donde disputarán cuartos de final contra Tolima. Hasta ahora este deporte ha colocado una presea dorada y una de bronce, también de Herazo, en el medallero.