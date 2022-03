¡Ojo al dato! Colombia tiene más de 25 años que no gana en Venezuela

Colombia y Venezuela es un clásico, aunque muchos no lo crean. Este será uno de los duelos que se vivirá mañana martes en la última fecha de las Eliminatorias a Catar 2022. Aquí nuestra Selección se la juega por el repechaje, mientras Venezuela, ya eliminada, buscará “aguarle la fiesta” al equipo de Reinaldo Rueda. Colombia está obligada a ganar y esperar que Perú no gane ante Paraguay para asegurar el repechaje. La otra manera de llegar a la repesca es empatar con Venezuela, que Perú pierda ante Paraguay y que Chile no le gane a Uruguay. Lea aquí: Colombia llega a Venezuela obligada a ganar para ir a la repesca

“Con Colombia es un clásico”, dijo hace varias semanas, Salomón Rondón, figura de la “vinotinto”.