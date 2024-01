Pelotero Wander Franco fue arrestado en República Dominicana

El campocorto de los Rays de Tampa Bay Wander Franco fue arrestado el lunes en República Dominicana tras una entrevista con la fiscalía que lo estaba investigando por supuestamente tener una relación con una menor, según informó un oficial de la oficina de la fiscalía de la provincia de Puerto Plata.

Franco compareció en la fiscalía acompañado de dos abogados días después de que no se presentó a una reunión con la fiscal Olga Diná Llaverías, de acuerdo con el oficial que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la persona no tiene autorización para hablar del caso. La oficina indicó que la entrevista duró alrededor de tres horas.

Llaverías originalmente pidió la presencia de Franco el 28 de diciembre, dos días después de que la fiscalía y la policía acudieron a dos de las propiedades del pelotero en Baní, su ciudad natal y que está a 60 kilómetros al suroeste de la capital, para solicitar que se presentara a comparecer. No encontraron al pelotero de 22 años.