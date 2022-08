Real Cartagena, el colero de la B que tiene el deber de levantar cabeza

Real Cartagena, el último en la tabla de posiciones, tras cuatro partidos disputados, debe levantar cabeza este domingo ante Fortaleza, de visitante, porque de perder seguro que el ambiente se calentará más para jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Real tiene 3 puntos y un partido menos y se sitúa en la casilla 16. Valledupar, con las mismas unidades, tiene el puesto 15. Lea aquí: Real Cartagena desilusiona a niño en su cumpleaños

Tras caer el miércoles anterior 1-0 ante Orsomarso, Real pasó la página y ahora se prepara para tratar de sumar en una plaza dura y complicada, en la que le cuesta sacar buenos resultados, entre otras cosas, porque la altura de la capital suele afectarlo.

Óscar Passo, técnico de Real, dijo que: “el equipo juega bien, pero lastimosamente no encontramos la ruta para ganar en casa. Venimos trabajando bien, estamos fallando en la definición, debemos mejorar en eso e ir a buscar los tres puntos en Bogotá ante Fortaleza. Yo estoy en este barco y no me bajo de este barco, no le tengo miedo al reto y le pongo el pecho a lo que viene”.

Y aunque está muy bien que el profe Passo salga a dar la cara y asegure que no le tiene miedo al reto él sabe que los resultados no aparecen y que los puntos para ir mejorando la condición en la tabla deben aparecer de manera urgente. Real también perdió en casa ante Leones 1-0 y frente a Cúcuta 3-2.

De visitante, el auriverde superó 3-2 a Huila. La afición no quiere un equipo colero y perdedor.