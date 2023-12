Secuestro: el drama que vivió el exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca

“Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al carro me colocaron una capucha y ya no vi nada”, afirmó.

“Yo no estaba preocupado por el dinero, sino por mi vida y la de mi amiga. Les dije que solo quería que me soltaran. No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato”, contó, emocionado.

Los secuestradores, dijo el exjugador, le obligaron a grabar un video que luego circuló en redes sociales en el que decía que en el concierto había tenido un “lío” con la amiga y que había sido secuestrado por el marido de esta.