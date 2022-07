Video: Con lágrimas, Lampaert celebra su triunfo en el Tour

El belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) apenas daba crédito a su triunfo en la contrarreloj inicial del Tour de Francia, lo que le supuso estrenar el maillot amarillo ante grandes figuras del pelotón, como su compatriota Wout Van Aert.

"Es increíble, íhe batido al gran Wout van Aert! No me lo esperaba. Me cuesta hacerme a la idea. Es el Tour de Francia, los mejores ciclistas del mundo están aquì y soy el líder", dijo el líder.