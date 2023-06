Video: ¿Por este incidente Real Cartagena jugará a puerta cerrada?

COSTUMBRE

Aunque el incidente no parece haber tenido la gravedad para provocar que se cierre el estadio al público, la decisión de hacerlo sí va acorde con el comportamiento de los directivos cada vez que el equipo suma un nuevo fracaso en la B. Chino Sandoval: así reaccionó su esposa al video íntimo filtrado

A pesar de que este año se ha destacado el buen comportamiento de la barra, en el pasado ocurrieron actos vandálicos que incluso afectaron la silletería del estadio.

Real no le da la cara a su hinchada. Tras 11 años y medio de fracasos, el auriverde prefiere no verle a los ojos a sus hinchas para no dar explicaciones, ni recibir insultos de los dolidos aficionados que ya no resisten más estar en el hueco de la B.

EL PARTIDO

Real Cartagena recibe a Fortaleza en la última fecha del Grupo A del Torneo este domingo 11 de junio en el estadio Jaime Morón León, a partir de las 4:00 de la tarde.

El grupo marcha liderado por Llaneros, con 10 puntos, seguido por Fortaleza, con 9. Real, con 5, y Quindío, con 3, ya están eliminados. Lucas González, el cachaco cartagenero que la rompe como técnico