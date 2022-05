Vuelve el boxeo internacional a Cartagena

Después de una sequía de cuatro años, el boxeo internacional regresa al majestuoso coliseo Bernardo Caraballo.

La cartelera internacional, que auspicia la Corporación Salud y Vida, Iderbol y la empresa Raw Talent Promotions, se realizará el viernes 20 de mayo desde las cinco de la tarde. Le puede interesar: Luis Díaz, mejor jugador de la final de la FA Cup

El vallecaucano Jhonatan Momo Romero, ex campeón mundial supergallo de la FIB, será la gran atracción de la cartelera. Enfrentará al venezolano Jean Carlos Hernández, en la pelea central de la programación. Le puede interesar: ¿Ricardo Gareca, el nuevo técnico de la Selección Colombia?

El periodista Vicente Cáceres, jefe de comunicaciones de la velada, dijo que “tenemos que agradecerle a Bernardo Montenegro, director de la empresa Raw Talent Promotions, quien trae a sus boxeadores a Cartagena para que den espectáculo y el boxeo no desaparezca en la ciudad”.

El pleito Romero-Hernández será a en superpluma a 10 asaltos.

Romero ganó el fajín supergallo de la FIB en el año 2013 y se convirtió en el primer vallecaucano en conquistar para Colombia un título mundial.

En otras peleas de la programación, el bogotano Duván Zuleta enfrentará a Marco Antonio Juárez, de México; Jonathan Arboleda, de Tumaco, vs. Alexander Monterrosa, de Barranquilla; el cartagenero José Muñoz vs. Joseph Perea, de Tumaco; Carlos Sinisterra, de Valle, vs. Franklin Asprilla, de Bolívar; Ingris Caicedo, de Nariño, vs. Kinkerlin Reina, de Venezuela.