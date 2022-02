Cruceros: retornarán embarques de Royal Caribbean

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, la línea de cruceros Royal Caribbean volverá a tener operaciones de embarque desde el puerto de Cartagena. (Lea aquí: La bahía se volverá a llenar de cruceros).

El puerto local fue incluido por esa línea en ‘La vuelta a Latinoamérica’ que realizará su crucero Rhapsody of the Seas, en un itinerario de aventuras al Caribe, Latinoamérica y el Canal de Panamá. Este crucero se distingue por no exigir visa estadounidense a los cruceristas, como sí ocurre en los demás itinerarios.

La primera temporada de Rhapsody of the Seas comenzará en diciembre de 2023 en tres ciudades ricas en cultura e historia, desde donde realizará itinerarios de siete noches por el Caribe y Latinoamérica, incluyendo el Canal de Panamá. La temporada completa estará dividida en dos fases; una primera que será ida y vuelta desde Colón (Panamá) con salidas desde Cartagena (Colombia), visitando las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Una segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador (Ciudad de Panamá), que navegarán a través del Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena (Colombia), Puntarenas (Costa Rica) y el nuevo puerto para la compañía en la ciudad de Quepos, también en Costa Rica.

El Rhapsody of the Seas tiene capacidad total para 2.416 huéspedes.

“Las operaciones de embarque son muy significativas, dado que el impacto económico se incrementa porque se involucran gastos para el arribo a la ciudad y en muchos casos de permanencia, hospedaje y otros servicios. Es una buena noticia para todos y es producto de la conjugación de esfuerzos entre Procolombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Corporación de Turismo y la Alcaldía de Cartagena”, manifestó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena, quien asiste a la Vitrina Turística de Anato, en Bogotá.