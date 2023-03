Este es el método para ahorrar 1 millón de pesos en cuestión de semanas

Un millón de pesos no le harían nada mal a tu bolsillo, sobre todo, cuando son regalados por ti mismo... y no sentiste en qué momento los obtuviste. Sin embargo, lo difícil es reunirlos, ya que no todos son buenos para las alcancías o para administrar el dinero.

Es importante mencionar que no todas las personas tienen la capacidad de establecer una forma constante de ahorrar, por eso existen métodos generales para ahorrar dinero que te permitirían tener los resultados que esperabas.

El ahorro es la base fundamental para tener una economía sólida, por eso es importante saber cómo lograr este habito. Si te sientes identificado y necesitas una orientación, no te preocupes; hoy te vamos a enseñar un forma rápida y poco dolorosa para ahorrar $1.000.000 y sin que sientas el ‘golpe’ en tu bolsillo, y en tan solo seis meses.