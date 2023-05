Gas natural: Costa Caribe, con el 40% de la inversión exploratoria

La actividad de exploración y producción de petróleo y gas aporta únicamente el 1% de los gases de efecto invernadero (GEI) de Colombia; y el país aporta entre el 0,2 y el 0,4% de los GEI a nivel mundial. Eso no ha significado que la industria y sus empresas se crucen de brazos”:

Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la ACP.

El ‘freno’ a nuevos contratos de exploración

La actividad de exploración y producción de petróleo y gas aporta únicamente el 1% de los gases de efecto invernadero (GEI) de Colombia; y el país aporta entre el 0,2 y el 0,4% de los GEI a nivel mundial. Eso no ha significado que la industria y sus empresas se crucen de brazos, no tengo duda que son líderes en los procesos de reducción de GEI y en el aporte general a la mitigación de la crisis climática.

- “Hay un leve incremento de la producción y las empresas están ejecutando sus programas de inversión tanto en exploración como en producción. Esto no debe sorprender porque desde el momento en que se anunció el programa de inversión de este año se resaltó que había un gran interés de las empresas de producir lo máximo posible, aprovechando los precios internacionales medianamente altos y cumplir con los compromisos exploratorios que ya tienen con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”.

- “Eso evidencia coherencia al interior del Gobierno, por eso no debe sorprendernos. Desde el 2022 manifestamos las preocupaciones de la industria respecto a cualquier política que condujese a frenar la dinámica exploradora en el país. Las empresas aprecian que esa es una decisión tomada y que solo en la medida en que avancen los procesos exploratorios existentes podría ser revisada a futuro. El grueso del esfuerzo que hacemos es sacar adelante los procesos de exploración y producción que ya existen en Colombia y ver cómo estos se pueden optimizar”.

- “En la industria de petróleo y gas las revisiones de proyectos es común. Debemos aceptar que Colombia no tiene el mismo atractivo que tuvo hace algunas décadas, no solo porque hay países de la región que son más competitivos en distintos frentes. Uno, en el fiscal y dos, en materia de seguridad jurídica y viabilidad de operaciones en el territorio. Estos factores en Colombia infortunadamente se ha deteriorado frente a otros países y por eso el nivel de inversión que hoy hay en la industria, comparado con hace 10 años, por ejemplo, es mucho menor. Hace 10 años el programa de inversión de la industria era superior a los 8 mil millones de dólares y hoy hablamos que es un poco más de la mitad: 5 mil millones de dólares”.

May 01 - 21:46

May 01 - 16:45

May 01 - 16:09

¿Con las postura del Gobierno nacional sobre exploración de hidrocarburos, no crece la incertidumbre de perder la autosuficiencia energética?

- “Colombia tiene petróleo y gas y lo sensato es que desarrolle esos recursos en lugar de depender de otros países. La guerra en Ucrania sacudió al mundo entre otras en cuanto a la transición energética, se entendió que la transición energética no puede hacerse en detrimento de la seguridad energética, porque sin seguridad energética tampoco hay transición energética. Aquellos países que están en condiciones de ser autosuficientes en materia energética para tener esa seguridad deben desarrollar su recurso. En eso no nos podemos equivocar. De allí la importancia de estar muy vigilantes para que Colombia no marchite una industria que es estratégica”. (Lea aquí: “Sí hay gas y por montones”).