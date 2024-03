Edutic, el proyecto educativo que acompaña a los niños de Villa Hermosa

En Cartagena de Indias hay una ciudad de carreteras destapadas, terrenos baldíos, empresas de gran infraestructura y otras abandonadas que parecen sacadas de una película de terror. En medio de la zona industrial de Mamonal, aparecen casas de material, de madera y hasta de láminas de aluminio, algunas al pie de un caño, otras son siameses. La música no falta, aunque sean las diez de la mañana de un jueves, y el desesperante pitar de los vehículos, le confirma a la comunidad que no están en completo olvido.

Ahí está, la casa blanca de rejas altas, las cuales están abiertas de par en par. No se ve a nadie, así que saludo desde afuera. Ella responde: “adelante”. Camino hasta la puerta y no veo a nadie, “Buenas”, repito. “Adelante”, ella ordena, yo entro y la veo rodeada de dos niñas y ayudando al más pequeño de la casa a ponerse los zapatos. Lea aquí: Video: Villa Hermosa, el barrio de Cartagena que pide una vida digna

Todo pasa ante nuestros ojos, tanta necesidad por mostrar, pero hay una historia en particular que nos trae hasta Villa Hermosa donde no hay señalización, más que la que nos indican sus habitantes. A lo lejos parece que nos aproximamos a la nada, al abandono, por lo que decidimos parquear frente a una tienda y preguntar por la señora Luz Mary Bueno. Al unísono, tres jóvenes contra preguntan - ¿la hermana Luz Mary? Derecho a la derecha. La única casa blanca de dos pisos con rejas hasta arriba - dicen como si las características fueran una rareza.

Luz Mary Bueno Serrano tiene 44 años, es de Bucaramanga y en Villa Hermosa todos la conocen. Ha transformado su hogar en un espacio de aprendizaje, en el refugio de muchos niños y el alivio de muchos padres. Junto a su esposo Fernando Gómez Villa y sus hijos Josué y Elías Gómez Bueno, tomaron la decisión de dedicar gran parte de su tiempo a ayudar a su comunidad.

“Esta iniciativa nació durante la pandemia, de la necesidad que vi en nuestra comunidad. Los niños no tienen acceso a internet y es una herramienta indispensable para sus actividades escolares. Dios tocó mi corazón y el de mi familia”, asegura Luz Mary. Lea aquí: Niurka Rignack, la cubana que custodia el arte en Cartagena de Indias

Para ella no había virus que la detuviera de ayudar a los niños con sus actividades académicas. Su casa era, mejor dicho, es de las pocas con computador y el indispensable y necesario internet, que se ha convertido en un servicio básico para todos. “Los niños traían los celulares de las mamás y cuando les entraba una llamada salían corriendo, pero regresaban a terminar”, dije y cuenta que, por seguridad, los niños se sentaban en la calle para evitar contagios, y aunque sueña con poner un techo sobre el barrio para que el sol no maltrate tanto, era la manera más segura para que todos accedieron a la red, puesto que no había espacio en la casa para tantos. No solo eran los niños de su comunidad, sino jóvenes universitarios y hasta habitantes de Policarpa.

La voz del futuro

“Toca”, dijo un niño asistente. Lo dice con un sentimiento de esperanza, aunque la palabra detone resignación.

Edutic, un proyecto social y educativo, es un espacio para seguir creciendo y superar las adversidades. La familia Gómez Bueno presta el servicio de tareas dirigidas sin cobrar, de ahí los niños salen hasta listos a su jornada escolar. Van llegando a cualquier hora del día, según su necesidad. Pueden ser hasta más de 20 en un día. Lea aquí: ¿Quién define cómo son los cuerpos de las mujeres en el Caribe?

“Nosotros nacimos para servir. Dios nos hizo con un propósito y es ayudar a los demás. Es hermoso cuando podemos ser útiles en nuestra comunidad”, escribe Mary Luz. Además, me cuenta que tanto su esposo como sus hijos están involucrados, aunque a su esposo no lo vean tanto en casa, pues sale a trabajar para proveer a su hogar. Sus hijos se convierten en profesores, el menor la ayuda a manejar el computador, mientras el mayor imparte clases de Word, Excel y PowerPoint a los bachilleres.