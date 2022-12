¿Su hijo sufre de acoso en el colegio? Paso a paso para denunciar

‘Si te pegan, pega también. Si te ponen apodos, ponlos tú también’ es la solución que dan muchos padres de familia cuando sus hijos llegan a casa con quejas sobre el compañero o compañera de aula que los intimida, de manera física o verbal.

La ley del ‘ojo por ojo’ no debe ser promovida por los padres de familia, primero, porque los colegios no son campos de batalla en los que cada estudiante debe defenderse como puede y segundo, porque prestar atención a lo que comenta el niño y hacerle seguimiento brinda confianza al menor y evita que se retraiga de contar lo que pasa en su colegio, por temor al cuestionamiento de no actuar. Lea también: Padre de familia: no tolere estas situaciones en el colegio de sus hijos.

Casos de abuso como el denunciado en días pasados por la profesora Kerlin Murillon, del que fueron víctima sus hijos en un colegio de Boyacá por discriminación racial, develan qué tanto pueden escalar el bullying en el ambiente escolar y que las más mínimas señales deben ser tenidas en cuenta para denunciar.

Sin embargo, frente a tal situación, es probable que los padres de familia no sepan cómo actuar o en qué momento. Lo primero a tener en cuenta son las señales: si su hijo constantemente llega con marcas como mordiscos, arañazos o incluso, moretones, es razón suficiente para preguntar al director de grupo sobre la situación.

Las tristezas sin razón aparente, aislamiento repentino y las bajas calificaciones de un momento a otro, también son indicios de ataques, especialmente verbales. Conversar con el menor o con sus profesores es el paso a seguir. Le puede interesar: ¿Bajas calificaciones? Revise las causas que las provocan.