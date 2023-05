¿Decidido a cambiar de carrera? Consejos para que el ‘salto’ sea exitoso

En suma, hay toda clase de motivos válidos para no cambiar de carrera, pero si se decide a hacerlo no lo haga con miedo y tampoco se considere un fracasado por ello. De acuerdo con un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de los Estados Unidos, entre el 50 % y el 80 % de los estudiantes ha hecho el salto de carrera, por lo menos una vez durante su formación.

Las razones para rehusarse a cambiar son igual de variadas: puede que haya una necesidad psicológica de “terminar lo empezado” y evitar que sea una inversión perdida; tal vez el miedo a enfrentar a la familia es muy grande o sienta que con su carrera más deseada no tiene un futuro claro.

Las ganas de abandonar los estudios universitarios surgen por muchas circunstancias: quizás es muy costosa la carrera, el pénsum no es lo que esperaba y se siente decepcionado; o siempre supo que ese no era su profesión, pero la eligió por complacer a terceros.

2. Tome la decisión lo más temprano posible: es una simple cuestión de tiempo y costos. Entre menos semestres haya cursado, menos dinero habrá invertido en una opción que para usted ya no tiene futuro y menos va a demorarse en conseguir un título para aprovechar oportunidades del mercado laboral más afines con sus intereses.

Por otro lado, probablemente terminará pagando más semestres de los que dura una carrera normal, en especial si la profesión que tiene en la mira poco tiene que ver con la que estaba estudiando.

3. Considere si sus finanzas se lo permitirán y postúlese a becas: cuestión de matemáticas y políticas. Si, por ejemplo, tenía beneficios con su carrera anterior, es muy probable que la universidad se los retire para ciertas profesiones o los limite según el número de semestres ya cursados.

4. Si su opción preferida no resulta financieramente viable, no dude en considerar carreras técnicas o tecnológicas: no sólo son más baratas y más cortas, sino que también están mucho más conectadas con el sector productivo y tienden a representar un paso mucho más rápido al mercado laboral.

5. Consiga asesoría: sea con la universidad misma o con otros estudiantes que ya han hecho el cambio. Ellos serán sus principales orientadores durante el proceso. Consultar a profesionales del nueva área de su interés para revisar los campos en los que podría ejercer o las posibilidades de empleo también le será de mucha ayuda.