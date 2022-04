Expresión oral y escrita: consejos para superar el temor a comunicar

Vanessa Gómez Herrera

3. Empezar con oraciones sencillas y directas: “un buen orador es capaz de expresar una idea en máximo dos frases, esto permitirá que minimicen la posibilidad de equivocarse y que sean más claros al dar opiniones”, asegura Gómez Herrera.

Piense en frases con la estructura “sujeto + verbo + complementos”, escritas con palabras comunes, separadas por comas o conectores y organizada de forma lógica. Por ejemplo: “Esta investigación analizó el comportamiento del mercado colombiano entre 2020 y 2021. Nuestro equipo utilizó las cifras del Ministerio de Comercio como fuente principal. Nuestro análisis concluyó que hubo un crecimiento neto positivo; sin embargo, algunos gremios tuvieron pérdidas grandes”.

Evite recargarse de conectores lógicos, incisos, palabras rebuscadas o imprecisas y oraciones largas, independientemente del nivel académico en que esté, porque eso dificulta la comprensión del público. Si no tiene claridad sobre el uso de la voz pasiva, mejor evítela. El ejemplo anterior en voz pasiva sería: “El comportamiento del mercado colombiano entre 2020 y 2021 fue analizado por nuestra investigación. Las cifras del Ministerio de Comercio fueron utilizadas como fuente principal. Que hubo un crecimiento positivo fue lo concluido por nuestro análisis; sin embargo, pérdidas grandes fueron experimentadas por varios gremios”.

4. Pensar su trabajo como una historia: Orlando Oliveros indica que “en el lenguaje académico, además del rigor crítico y la originalidad, tiene que existir un estímulo narrativo que permita digerir la idea que se está planteando. Las ideas se escriben y se leen mejor cuando hay una historia de por medio. Los textos académicos requieren que quienes los redacten sepan ‘echar bien un cuento’”. Imagine sus trabajos como un antes y un después: “Al principio me interesé en este tema porque... me generó varias dudas como... así que me puse a investigar en... y al final descubrí/concluí que...”.

5. Pedir la opinión de otros estudiantes o docentes: el proceso de retroalimentación implica muchas preguntas, como “¿mi argumento es coherente?”, “¿sí se entendió lo que dije?”, “¿esto está bien dicho/bien escrito?”, “¿el tono es el correcto?”, “¿hablo muy rápido?”, entre otras. Es muy importante no quedarse con su propia impresión hasta tener un mayor dominio del lenguaje.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.