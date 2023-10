“Me equivoqué de carrera”: lecciones aprendidas para evitar errores

Muy sometido a estos comentarios, antes de mi ceremonia de grado bachiller, ya había sido admitido en una de las mejores es cuelas de Ingeniería de la ciudad. Cuando entré, con 16 años recién cumplidos, me encontré con un mundo muy distinto al que pensé en contraría en la Universidad, pero no estaba solo, cuatro de mis compañeros se sentían igual.

Ninguno de nosotros se sentía feliz en las clases y nos costaba mucho más que al resto del semestre hacer cualquier cosa porque no nos interesaba. Algunos profesores lo notaron, y en mi caso particular, me sugirieron un taller vocacional con la psicóloga del plantel. Después de algunas sesiones, exámenes y conversaciones, nos dimos cuenta que mis aptitudes e intereses estaban en otro campo, y con la premisa de que “no quiero dedicarle el resto de mi vida a algo que no me hace feliz”, se lo dije a mis papás y me aceptaron el cambio de carrera.

En los resultados del vocacional, las primeras opciones que aparecían eran humanidades, y la carrera que cursaba ocupaba el puesto 98, de 100 en la lista. Con el miedo de empezar de cero, y después de un semestre y medio corrido, me retiré de la universidad. Me había equivocado de carrera. Ahora, y como siempre, quería contar historias y servir al mundo: decidí ser periodista. Mis otro cuatro compañeros, finalizado el semestre, también se retiraron. (Lee también: De la frustración a la determinación: historia de un bachiller en Cartagena).

Una audiovisual, un administrador, una negociadora y un empresario salieron de ese error. Hoy, 5 años después, y con 22 años, vivo mi pasión y todos los días me levanto agradecido por el error que me hizo dar cuenta a qué quería dedicar mi vida entera. Sin embargo, reconozco que tener más paciencia, reconocer mis intereses y valorar mis talentos, con un poco de ayuda profesional, me hubiera evitado el mal rato, ¿pero a los 15 años cómo saberlo?