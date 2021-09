5 canciones para recordar a Roberto Roena

Lo hizo gracias al aporte de grandes arreglistas y compositores como Bobby Valentín, Luis ‘perico’ Ortiz y Papo Lucca, y la participación de una gran cantidad de jóvenes cantantes que le imprimieron un sello propio, muy distinto de lo que había hecho Roena hasta entonces.

Recordadas canciones como ‘Traición’, ‘Mi desengaño’, ‘Marejada feliz’, ‘Cui cui’, ‘Guaguancó del adiós’, ‘Lamento de Concepción’ , ‘Consolación’, ‘Te lo voy a jurar’, ‘Que me lo den en vida’, ‘Con los pobres estoy’, entre muchas otras, fueron grabadas por la orquesta de Roena con el sello International Record, subsidiaria de Fania Records.

Roberto Roena, reconocido por ser un ‘showman’ por los diferentes trucos que puso en práctica en sus presentaciones, como pintar de colores su cabello o amarrarse un arnés para atravesar el escenario del Madison Square Garden, fue una de las grandes figuras de la era dorada de la Fania All Stars, e hizo parte de la nómina de luminarias que participó en el concierto ‘Fania All Stars in Africa’, en Zaire en 1974.

Invitado ilustre de varias ediciones de la Feria de Cali y de conciertos de salsa en temporadas diferente a la de fin de año, en los que registraba lleno total.

Aquí, algunas de sus canciones más célebres:

1. Desde 1996, cuando salió, ‘Cómo te hago entender’ se convirtió en un himno de los enamorados y como una canción obligada en todas las fiestas latinas.