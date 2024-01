Alberto Linero reveló la ‘ayudita’ de Diomedes Díaz en sus conquistas amorosas

En su más reciente entrevista en el programa ‘Se Dice de Mí’, Alberto reveló que logró conquistar a su esposa con la ayuda de Diomedes Díaz. Y uno de sus hermanos confesó que “tuvo una vida antes del seminario. Con las canciones de Diomedes, Alberto enamoró”.

"Yo intenté enamorar con 'Te necesito', con 'Te quiero' Mucho, era mi ídolo. Era un campesino poeta, (...) yo no puedo decir que admiraba su vida personal porque no lo hice", aseguró ante las cámaras y recordó el día que regañó al cantante por llegar tarde al bautizo de uno de sus hijos, que él iba a oficiar la misa.

Si bien, el maestro del vallenato tuvo una vida llena de escándalos y cuestionada por muchos, Linero no le resta méritos a la sentida letra del Cacique de La Junta, como ‘Amarte más no pude’.