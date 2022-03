Andrea Serna y su mayor reto en el Desafío The Box

Desde este martes, 8 de marzo, los televidentes podrán ver una edición más de El Desafío The Box, programa que se ha convertido en el favorito de los colombianos que no se pierden ninguna temporada del reality de Caracol. (El Desafío: la caja se renueva este 2022)

En sus 18 años, el programa sigue sorprendiendo a la audiencia con locaciones más llamativas, temática innovadora y ha cambiado de países, sin embargo, este 2022 nuevamente ‘La ciudad de las cajas’ se queda en Colombia, más exactamente en Tobia, Cundinamarca.

Entre las novedades de esta edición está la llegada de Gabriela Tafur, exseñorita Colombia, quien como anfitriona será la que dé las buenas noticias a los ganadores de cada competencia y los premie con música, diversión y baile en la caja llamada ‘Club house’.

Por su parte, Andrea Serna seguirá siendo la presentadora principal del reality y la que mantendrá al tanto a los desafiantes sobre cada una de las pruebas. Ella, al igual que los 44 participantes, también pasó por desafíos físicos y mentales para llegar al concurso.

“Mi meta ha sido acercarme más a todo esto del entrenamiento. Conocer mi alimentación y llevarla de una manera más consciente, dentro y fuera del programa, es lo más retador”, explicó Serna.

En cada jornada de grabación recorre varias veces, en medio de una gran pendiente, los dos kilómetros en los que están asentados los seis boxes (pistas de competencia) en los que se disputa el reality. (Hoy El Desafío evoluciona con una temporada especial)

“No he hecho pruebas completas para evitar una mala hora, pues debemos protegernos y el equipo de seguridad es muy estricto. Sin embargo, he hecho pequeños obstáculos y me he subido mucho a los boxes, que son de casi 12 metros”, mencionó.