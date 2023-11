Antonio de La Rúa, exnovio de Shakira, será testigo en su juicio en España

Shakira enfrentará un proceso legal en España, donde se le imputa el presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, correspondientes a impuestos que la artista no habría abonado cuando, según la Hacienda, ya residía en territorio español. Lea: Shakira enfrentaría una condena de ocho años de prisión por fraude fiscal

De acuerdo con la Hacienda española, entre 2011 y 2014, la cantante colombiana tenía la obligación de tributar en España debido a su residencia en el país. No obstante, Shakira sostiene que durante ese periodo no vivía en España y, por lo tanto, no tenía responsabilidades fiscales allí. Lea: Video: Shakira cantó junto a sus hijos Sasha y Milan en los Latin Grammy

En aquel entonces, la artista estaba iniciando su relación con Gerard Piqué, quien al parecer no testificará a favor de la madre de sus hijos y, en cambio, Shakira viajaba con regularidad para visitarlo.