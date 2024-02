Catherine cumplió el sueño de trabajar con su artista

“La vida da muchas vueltas. Crecí escuchando a Ricardo Arjona gracias a mi hermana, fan #1. Se las sabía/sabe todas. Nunca imaginamos que, un día, ella terminaría trabajando para él. Hace dos años (2016), mientras vivía con ella en Miami, le comentaron que en una empresa llamada ‘Metamorfosis’ estaba buscando diseñador. Cuando me lo comentó lo primero que le dije fue “tienes que ir”, no la noté muy convencida... La verdad no se tenía mucha fe. Así que insistí en que fuera.

Mi hermana es una dura, no tiene límites, ella sabe que puede con todo y más, tanto que quizás ella misma no lo creé... Nada, al final, les gustó su trabajo y se quedó en la empresa. Conoció a su ídolo, jefe, y gracias a esas pequeñas cosas pudimos tener la experiencia, no solo de recordar durante el concierto esos días en casa hablando sobre si iba o no a la entrevista, sino cuando solo se escuchaba ‘Arjona, te amo’”, escribió el hermano de Catcy, desde Barcelona. Lea aquí: 10 canciones para celebrar los 60 años de Ricardo Arjona.