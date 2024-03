Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios tras superar enfermedad

La última vez que Céline Dion apareció en público fue a principios de febrero durante una breve intervención sorpresa en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy en Los Ángeles, Estados Unidos, en la que presentó el galardón a álbum del año concedido a Taylor Swift. Lea aquí: Actor de ‘Mad Max’ falleció en un trágico accidente de auto

A finales de febrero, Amazon Prime Video anunció el próximo estreno de un documental sobre la autora de All by Myself, titulado I Am: Céline Dion, en el que pretende “crear conciencia” sobre su enfermedad.