Claudia Bahamón confesó que hubo interés romántico en MasterChef Celebrity

Sin embargo, los comediantes no se dieron por vencidos y buscaron obtener más información, aunque Claudia se mantuvo firme en su postura de no revelar más detalles. “Seguramente sí, de aquí a que haya pasado algo pues no creo”, afirmó entre risas.

La conversación luego giró hacia su matrimonio con Simón Brand, destacando los 19 años de convivencia y cómo han logrado mantener la chispa a lo largo del tiempo. Ante la pregunta sobre el secreto para una relación duradera, Bahamón enfatizó en la importancia de la paciencia y sugirió que el concepto de matrimonio podría necesitar una revisión. Lea aquí: La Negra Candela dice que los influencers son el fracaso de La casa de los famosos

La entrevista, que combinó momentos emotivos con píldoras de humor, brindó a los seguidores de Bahamón una mirada más íntima de su vida personal y profesional, mostrando su lado más genuino y divertido fuera de las cámaras de televisión.