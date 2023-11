Colombiana que sufrió accidente en su rostro, va a concurso de belleza

Se trata de la modelo María del Mar Meza, quien tuvo que luchar durante más de un año para superar el trauma psicológico y físico que le dejó un accidente con un dron que golpeó su rostro.

María del Mar Meza, exseñorita Bogotá, y exparticipante de Miss Universe Colombia, sufrió, hace un tiempo atrás, un inusual accidente que le produjo múltiples heridas en su rostro, luego de que un dron le cayera encima, lastimándola, particularmente en la cara.

El percance se presentó durante la realización de la presentación de la representante de Colombia para el Miss Top Model of the World, certamen de belleza que se llevaría a cabo en Egipto. Entre las invitadas al evento estaba Meza, quien jamás se imaginó que vería afectada su integridad por un dron. Lea aquí: ¡Ahora sí! Gilberto Santa Rosa inicia su gira mundial “Auténtico”

“Sufrí un accidente gravísimo con un dron, que me produjo lesiones severas en la cara, tuvieron que coger ocho puntos en el rostro. Al verme así frente al espejo, mi autoestima se destruyó completamente, en mi vida pasaron muchas cosas que me hicieron hasta perder la fe, me afecto mi economía, mi autoestima, porque nadie quiere contratar una modelo con cicatrices en su rostro”, comentó.

Luego de un proceso largo de tratamientos, y de apoyo psicológico, María del Mar recuperó la fe, para continuar con sus sueños, y próximamente representará a Colombia en un nuevo certamen de Belleza.