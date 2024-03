Cristina Hurtado reveló cómo es su relación realmente con Carla Giraldo

En una entrevista con la revista Aló, se le preguntó a Cristina Hurtado sobre la supuesta relación complicada con su compañera. Ella comentó que simplemente son personas muy diferentes. “Carla es Carla y yo soy yo. Soy una persona de hogar, lo más importante es la familia, adoro pasar tiempo con mis cuatro hombres. No nos gustan las ‘roscas’, ni los ‘parches’ por conveniencia, somos de pocos amigos y los que tenemos son reales. Soy una persona muy sincera y no concibo la hipocresía”, dijo.

Además, la presentadora fue enfática en decir en que simplemente son personalidades distintas y que Carla tiene muchas cualidades, entre ellas, que es divertida y que tiene personas que la quieren y la siguen.

“Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron. Por el contrario, me parecía muy chévere y tuve siempre la mejor disposición”.