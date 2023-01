Dayana Jaimes denunció que atacaron y destruyeron tumba de Martín Elías

Según informó la mujer, no es la primera vez que se presenta esta situación. Al parecer, los visitantes “llegan al lugar, se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos”.

“No suelo hacer denuncias en mis redes porque normalmente las utilizo para transmitir cosas positivas a todos los que me siguen. Sin embargo, esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio”, escribió.

Agregó que: “Hoy encuentro la tumba de Martín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación. No es justo, exigimos respeto”, enfatizó Jaimes. (Dayana Jaimes respondió a críticas por no publicar fotos de Martín Elías)

Además, en otra historia Dayana aprovechó para mostrar a quién sería la responsable del penoso hecho, pero le tapó el rostro con un stiker.