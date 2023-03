Después de acompañar a Shakira, Ozuna se anota otro hit

El espectacular video musical fue filmado en la ciudad de Miami Beach, Florida, bajo la dirección del venezolano Nuno Gomes. En el video inspirado por el estilo de la serie Miami Vice, vemos a Ozuna, Juanka y Brray en un ambiente tropical rodeados de colores vivos, en outfits en tonos pastel con un flow urbano y a la vez elegante al interpretar la extraordinaria canción que cuenta con un exquisito dembow que pondrá a bailar al mundo entero. (Lea aquí: Greeicy sorprende con dos nominaciones, ¿Qué premios la destacan?)

Este melodioso tema será parte del próximo álbum de Ozuna que saldrá este año. Por otro lado, recientemente el artista portorriqueño obtuvo tres nominaciones a los Latin American Music Awards 2023, que incluyen: “Mejor Artista – Urbano”, “Colaboración Crossover del Año” (por Arhbo -Music From The Fifa World Cup Qatar 2022) – con Gims, Red One y FIFA Sound) y “Mejor Colaboración Tropical” (por “Monotonía” - con Shakira).