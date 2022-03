Encanto gana Premio Óscar a ‘Mejor película animada’

La película que cautivó al mundo entero y que además fue viral su canción ‘No se habla de bruno’ en las redes sociales, ganó su primer Óscar, enorgulleciendo al país.

Encanto se disputó este premio junto a Luca, Flee, The Mitchells vs. the Machine y Raya and the Last Dragon.

Ambientada e inspirada en la cultura y geografía colombiana, tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y tras la pandemia, ha tenido un éxito en la taquilla y en la plataforma de Disney.

El galardón lo recibieron sus realizadores tras la presentación de Sebastián Yatra de la canción que hace parte de la banda sonora de esta película, ‘Dos oruguitas’, luciendo un maravilloso diseño del también colombiano Esteban Cortázar, en un traje negro con las mariposas amarillas en homenaje al célebre escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Lea también: Premios Óscar 2022: así lucen los famosos en la alfombra roja

Una historia en las montañas colombianas sobre una familia mágica y la búsqueda de su propia identidad, mostrando la belleza, el color y el sabor del país, sin dejar de lado su problemática.

Este fue el momento exacto en el que Encanto fue revelada como la ‘Mejor película animada’: