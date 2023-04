“Era muy jovencita y colombiana”: agente que rechazó a Shakira

Cifras y reconocimientos que esquivó un agente español en los inicios de la barranquillera por no haber estado interesado en ella, o por simplemente no confiar en su talento.

Corría 1991 cuando Shakira aún era una desconocida y su tío, que buscaba representante en España, entregó a un agente de espectáculos de Barcelona un casete promocional de la cantante colombiana, pero dijo que no le interesaba la artista, aunque guardó una “joya” musical...

“Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete”, según contó a EFE.

A pesar de que lo ha conservado durante 30 años, en los que la colombiana se ha convertido en una estrella mundial, ahora ha decidido venderlo el casete en el portal Todocoleccion.net.

“Me gusta Shakira, pero no soy fan, y seguro que hay alguno al que le puede interesar”, explica Estruch. El precio que le ha puesto es de 1.200 euros (1.300 dólares).