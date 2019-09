Actor José Ramón Barreto: “Estaría encantadísimo de seguir en Colombia”

José Ramón Barreto es un joven venezolano que ha ido consolidando su carrera como actor en el vecino país, donde ha trabajado en producciones para la cadena Venevisión como ‘Corazón esmeralda’ y ‘Para verte mejor’, y ahora llega con su talento a Colombia gracias a la serie ‘Bolívar’, que se transmitirá pronto por el canal Caracol.

En esta producción, que ya está disponible a través de Netflix en otros país, Barreto interpretará al libertador Simón Bolívar en su etapa como joven, papel que ganó luego de un largo proceso de casting y pruebas. “Es la primera vez que trabajo en Colombia y siento mucho agradecimiento... Entrar a un país que no es el tuyo, con un proyecto de esta magnitud y con personaje tan importante es una suerte, una gran responsabilidad y un regalo muy lindo que me da mi carrera”, expresó el actor, quien, además, aseguró que preparar su personaje fue todo reto.

“Para entender mi personaje, había que entender el contexto histórico, social... para luego sí entrar en el estudio del personaje, leer mucho sobre él, muchas biografías, autores colombianos, venezolanos, ingleses, para comprender no solo cómo sus aliados hablaban de él sino también enemigos. Todo eso, sumado a los libretos majestuosos de Juana Uribe y de todo el equipo de escritores que tienen una carga y una carne para uno trabajar, eso hizo más sencillo todo el trabajo”, dice José Ramón.

¿Cuánto tiempo te tomó?

-Fue casi un año. A mí desde niño me ha gustado mucho la historia de Venezuela y de Latinoamérica, pero con este personaje fue justamente volver a estudiar, leer más autores, fue como volver un poco al colegio. El estudio nunca paraba, dentro de las grabaciones y las escenas había que reforzar cierta parte de la historia, y así fue hasta que terminamos de grabar.

¿Qué tanto aportó este papel a tu vida profesional?

-Lo que me llevo de Bolívar es que las cosas hay que intentarlas una y otra vez siempre. No solo como actor me deja muchas enseñanzas sino que también como humano. En un proyecto donde coincides con tantas personas, compartes una vida de un año, viajando, grabando, no solo se comparte un proyecto sino un estilo de vida con todos los que hacen parte de la producción y eso me llenó mucho.

¿Qué fue lo más difícil del rodaje?

-Mantener el ánimo arriba en jornadas tan desgastadoras. Eran 16 horas de rodaje en sitios muy lejanos de donde estábamos hospedándonos. Los viajes, luchar con el cansancio, con los climas, con las adversidades que presenta la naturaleza. Fueron cosas puntualmente complicadas, pero sabroso... A veces estaba cansado en el momento y después me ponía la casaca de general y ya la energía volvía. Creo que lo más difícil era luchar con el cansancio mental, sobre todo, porque había escenas de mucha presión y eso pega en el ánimo, pero nada como ver el resultado final.

Después de este proyecto, ¿tienes pensado buscar más oportunidades en Colombia?

-Sí, yo encantadísimo de seguir en Colombia y que se me presenten oportunidades como esta, que me hagan crecer como actor aquí o en otras latitudes, pero Colombia es un país que me recibió y tanto el equipo técnico como artístico me hicieron sentir como en casa. Ahora toca esperar que esto salga al aire y que el público lo disfrute y lo acoja a uno como actor.