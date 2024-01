Este es el mensaje que la reina del Carnaval envió a Geraldine Fernández

La Plaza de La Paz nuevamente se llenó con la alegría y emoción que caracteriza a los barranquilleros, que fueron testigos de una majestuosa puesta en escena, donde las 13 danzas patrimoniales que hacen parte del Dossier presentado por Carnaval de Barranquilla ante Unesco, se lucieron en todo su esplendor, junto a la Reina Melissa Cure Villa para dar inicio a la fiesta más grande de Colombia que en el 2024, viene cargada de Orgullo de Ciudad y Patrimonio de la Humanidad. Lea: “Prometo que va a ser el mejor carnaval de la historia”: Melisa Cure

En seis artículos la Reina Melissa invitó a propios y visitantes a vivir el Carnaval con Todo el Tumba’ o, porque este “Carnaval es suyo. Y también es tuyo y tuyo. Que podamos decir entre todos como un vendaval a mucho orgullo, Soy Carnaval. Tenemos un tumba’o único en el planeta, que no se puede comprar con ninguna tarjeta. ¡En el Carnaval 2024 ser feliz, es gratis! Nos vemos en los bordillos, que yo no les voy a cobrar el peaje como Papiros, no mijo, yo quiero que se lo gocen con sus amigos. Ustedes aquí tienen vía libre, pa’ que la pasen bien firme. ¡Con todo el perrenque, con todas las ganas, que empiece el Carnaval 2024 con todo el tumba’o!”.