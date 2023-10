Fer Ariza y Mr. Yeison traen un amor con buenas “Intenciones”

“Esta canción invita a todas las chicas a que se dejen sorprender por Dios; Él tiene una persona escogida e ideal sin ser un príncipe azul, porque El Señor es el único que no les fallará, y si Él está en medio de una relación, todo estará bien”, comparte el artista colombiano.

“Intenciones” sigue una línea sonora parecida a “Te hace daño”, sencillo que introduce este proyecto. Su producción musical cuenta con guitarras eléctricas melódicas con un ritmo armonioso y notas nostálgicas.

Además, para esta propuesta, el ganador del Premio Galardón se une a Mr. Yeison, presidente de “No More Tears”, un movimiento urbano de música, evangelismo y liderazgo juvenil. (Lea aquí: “Durar”, la canción de los créditos finales en “Los leones de Sicilia”)

Juntos, participan también en el video oficial, el cual complementa al diseño de la canción. Las imágenes del mismo fueron rodadas en Medellín, lugar de origen de Fer Ariza. Su historia muestra cómo una joven es persuadida por Dios, quien anhela conquistar y sanar su corazón, tras haber vivido múltiples decepciones y heridas en todos los sentidos; física, verbal y emocionalmente.

“Los jóvenes no están creyendo en el amor, no están creyendo en el matrimonio, y es algo que necesitamos hablar”, expresa. “El Señor nos ha enseñado a amarlo a Él sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, pero no estamos obrando como se debe”, añade sobre la importancia de seguir e imitar el mayor ejemplo de amor, el de Cristo.

Para celebrar el lanzamiento, el talentoso cantante, músico, productor y empresario estará organizando un exclusivo evento presencial con sus seguidores de Medellín. La reunión contará con la premiere del video musical, invitados especiales y un tiempo para compartir La Palabra de Dios.