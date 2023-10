Foto: disfraz de nazi causa polémica en fiesta de Halloween en Cuba

La prensa oficialista subrayó que lo ocurrido “vuelve a poner sobre la mesa el tema de los peligros de la colonización cultural”.

De igual manera, recordó que hace un año sucedió otra polémica a cuenta del Halloween: en la provincia oriental de Holguín, un grupo de jóvenes se visitó como el grupo supremacista blanco estadounidense Ku Klux Klan. Lea aquí: Video: Yuranis León y su hija se disfrazan de monjas y le llueven críticas

“Esto no es un ataque a la celebración del Halloween en Cuba. Creemos que no hay forma de prohibir ni detener esta práctica. Pero sí es un llamado a la corrección, atención y el trabajo político para que esta celebración no incluya disfraces como este. Ni en instituciones estatales ni en privadas”, censuró Pedro Jorge Velázquez en un artículo de la web Cubadebate.