Hermanos de Chris Rock amenazan a Will Smith: “Te vamos a reventar”

El calvario de Will Smith parece no acabarse. Mientras el actor sigue internado en una clínica de rehabilitación, afuera la polémica por la bofetada que le dio a Chris Rock, no termina. (Will Smith ingresó a una clínica de rehabilitación)

Ahora, los que se pronunciaron fueron los hermanos del humorista, quienes con mucha indignación afirmaron que la situación no solo afectó a Chris sino también a sus familiares, sobre todo a sus hermanos.

Kenny Rock, hermano de Chris, fue uno de los que a través de una entrevista para el medio Los Angeles Times, no dudó en mencionar a Will y comentó que no le creyó sus disculpas.

“Me afecta ver las imágenes una y otra vez porque ves a alguien a quien quieres siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto” dijo a Los Angeles Times.

Agregó que “mi hermano no era una amenaza para él. Le menospreció delante de los millones de personas que veían el show. Le habría mirado de diferente manera si se hubiera disculpado cuando subió al escenario llorando para aceptar el premio, pero no lo hizo, así que eso me indica que hay algo más detrás”.