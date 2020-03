Imitador de Jorge Celedón protagonizó pelea con vendedor en Cartagena

También se ve cuando su acompañante trata de separarlos pero no tiene éxito.

Una “paliza” recibió Eddy Sanabria, imitador de Jorge Celedón en ‘Yo me llamo 2019’, el pasado 2 de marzo en Cartagena.

En medio de la discusión, el imitador también habría lanzado insultos racistas al vendedor que le propinó varios golpes.

Debido a la pelea, ambos recibieron comparendos de la Policía por alteración del orden público.

La Red se comunicó con Sanabria quien relató que “no fue que no quisiera pagar la cuenta, sino que el hombre que lo golpeó le sirvió unos desayunos que el no había pedido”.

“Tu sabes que allá en Cartagena los vendedores se te meten por los ojos. Lo ‘embalan’ a uno por todo y ahí donde uno no les dé plata, mejor dicho. El sujeto sí me ofreció un desayuno y yo le dije: ‘eso está muy bueno’, pero haciéndole el quite, pero insistió y sin que se los pidiera (los desayunos), los sirvió”, fueron las declaraciones del imitador.

Cabe recordar que Eddy fue el encargado de quedarse con el segundo lugar del reality ‘Yo me llamo’ en su edición de 2019, el cual dejó como ganador al imitador de Roberto Carlos.