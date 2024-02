Influencer cartagenero estará en ‘La casa de los famosos’ : “Acepté de una”

¡Cartagena de Indias tendrá un representante en ‘La casa de los famosos’. Se trata del influencer Eduardo José Ferrer Almanza, conocido en el mundo digital como ‘Alfredo Redes’, un creador de contenido de 26 años que ha ganado adeptos con bromas y parodias muy características de la región Caribe. Lea: ‘La Barbie Costeña’ llega a ‘La casa de los famosos’: “estoy llegando lejos”

Alfredo Redes, de 26 años, alcanzó popularidad durante la pandemia del COVID-19. El joven se ideó una campaña para el uso del tapabocas y grandes figuras de la música como Ricky Martin, Yandel, Dj Luján, entre otros, la replicaron en sus redes sociales.

El influencer habló con El Universal sobre su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, un reality del canal RCN que se estrena este domingo 11 de febrero.

- ¿Cómo llegó la invitación para participar en ‘La casa de los famosos Colombia’?

A mi me llamaron y yo no me las creía. Me citaron a una reunión virtual y yo no quise entrar. Luego me volvieron a llamar, me dijeron que era de RCN y entré a la reunión y dije ¡carajo sí es la invitación para ‘La casa de los famosos’!, ¡De una!”. Lea: Karen Sevillano es la nueva participante de ‘La casa de los famosos’

-¿Qué aspectos de tu personalidad crees que van a resaltar en la convivencia?

La felicidad. Yo soy muy alegre a pesar de todos los problemas. Si mis compañeros tienen problemas, ahí estaré yo para sacarles una sonrisa.