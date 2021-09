La cantante Nath dedicó sencillo a Luisa Castro, ex de ‘La Liendra’

Nath, cantante de música urbana, se considera la cuota femenina con más proyección en la nueva generación de talentos del país, así que su crecimiento y aceptación crece a pasos agigantados.

De la mano con su reciente posicionamiento, viene acompañado el rumor de su relación sentimental con Luisa Castro, ex novia del instagramer ‘La Liendra’, que aunque no se ha confirmado si hubo o no un romance entre ellas, basta con echar un vistazo a sus redes sociales: leer los comentarios y sacar conclusiones (Lea también: ¡Fin de los rumores! Kevin Roldán aclara romance con ex de ‘La Liendra’).

Este “rumor”, del que se dice ya es una afirmación, se habría dado a conocer justamente cuando Nath y Luisa terminaron la supuesta relación.