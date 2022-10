La ‘Chilindrina’ señalada de racista por lanzar duras críticas a imitadores

Imagínate que una ‘Chilindrina’ se está presentando con cerveza en mano y, además, es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”,

dijo María Antonieta.

Pero eso no fue todo, lo que más molestó a los fanáticos fueron sus contundentes palabras sobre una imitadora que piel morena que realiza el personaje en un programa televisivo.

“Hicieron un concurso donde aparecieron seis ‘Chilindrinas’ blancas y una negra. No tengo nada en contra de los negros; lo que tengo en contra es que me estén imitando con una ‘Chilindrina’ con la portada de mis fotografías. Yo, precisamente ayer, me fui a registrar todos mis personajes, que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y más de 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, concluyó.