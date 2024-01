La emotiva despedida de Lina Tejeiro y Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía

En el conmovedor video compartido por Greeicy en sus redes sociales, se puede observar a Mike Bahía y la cantante instando al pequeño Kai a despedirse de Lina. Con cariño, le sugirieron decir “chao Raji”, un apodo afectuoso que utilizan para referirse a la actriz. El niño, luciendo un moño en su cabeza, obedeció a sus padres y pronunció un adorable “chao”, a lo que Tejeiro respondió con un cariñoso “Chao Kai”, revelando así la cercanía entre la actriz y el hijo de su mejor amiga.

Este video, compartido y difundido por diversas páginas de entretenimiento, ha suscitado una ola de ternura entre los seguidores de Greeicy Rendón. No obstante, lo que ha llamado particularmente la atención es que la cantante ha decidido mostrar parte del rostro de Kai, algo que ha mantenido en privado en los últimos meses. Le puede interesar: Llueven críticas a The New York Times por asegurar que Taylor Swift es homosexual

Esta revelación ha generado curiosidad entre los seguidores, ya que en el pasado, Greeicy y Mike Bahía expresaron su decisión de no mostrar el rostro de su hijo hasta que él pudiera decidir por sí mismo si quería o no ser parte del ámbito público. La decisión de mostrar este tierno momento refleja la confianza y cariño que la familia comparte con sus seguidores.