La razón por la que miembros de RBD no pudieron entrar a Premios Lo Nuestro

Los exintegrantes de RBD, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se vieron envueltos en un momento bochornoso durante los Premios Lo Nuestro celebrados el pasado jueves 22 de febrero en Miami, Florida. A pesar de ser invitados al prestigioso evento, los artistas mexicanos se encontraron con un obstáculo inesperado que les impidió ingresar y reclamar su galardón.

Christopher Uckermann compartió a través de sus historias de Instagram un video explicando la situación: "Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados, y, al parecer, ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, una organización extraña", expresó visiblemente desilusionado.

Durante el video se podía observar la frustración de los artistas ante la situación, quienes finalmente decidieron retirarse del lugar y buscar otro plan para la noche: “Ya nos vamos a cenar, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, concluyeron.