La verdad sobre la “muerte” de la Toxicosteña, cantante de Macta, llega

Cindy Ávila, La Toxicosteña.

Cindy no le respondió inmediatamente porque, como es apenas natural, a esa hora estaba dormida. Ella estaba hecha “un mar de lágrimas, que le habían dicho que yo me había accidentado y que había muerto”, contó Cindy, quien intentó averiguar de dónde había salido el rumor, pero se encontró con que fue voz a voz. Incluso, le enviaron un video de Tik Tok donde aseguran que La Toxicosteña había muerto, “con un lazo negro”.

“Es perturbador, o sea, hasta yo me asusté, me sentí... Imagínate... Prácticamente vi y escuché cómo me lloraban o cómo mucha gente se alegraba de que por fin se murió y muchas otras cosas, y pues yo tengo familia fuera de la ciudad y se preocuparon y lloraron, y muchas amistades. Yo no duermo desde las dos de la mañana; hoy, todo el día, familiares y amigos llamándome... O sea, me parece una falta de respeto, yo tengo hijos, tías, hermanos, sobrinos, yo tengo familia, yo soy un ser humano. Entonces, la verdad sí ha sido algo... están decretando, están atando, porque, aunque la gente no lo piense, yo soy temerosa de Dios y o sea, están hablando es de mi muerte y me parece de muy mal gusto”, concluyó.