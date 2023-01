Maia se despachó contra participante de Gusi, en ‘La Descarga’, ¿qué pasó?

“Estoy aterrada, no me parece justo, perdóname Gusi, pero es que me da ira que te dejen ahí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi, me muero por cantar con Gusi y tú estás teniendo esa oportunidad”, dijo la cantante.

Agregó que: “Si llegan a ganar los 10 millones de pesos, te recuerdo que Gusi es quien decide qué se hará con ese dinero. Perdóname, Gusi, lo siento, pero me da ira que te dejen allí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi y muero por hacerlo y tú estás perdiendo esa oportunidad”. (Lea también: Mafe Aristizábal sobre Miss Universo: “Yo merecía estar en el top 5” )

Ante lo sucedido, Gusi tampoco se guardó los comentarios y le pidió a Franko ser caballeroso en la música. “Si te caes, no me tires contigo porque yo estaba poniéndola toda por ti”, le dijo el artista colombo venezolano. “Hay que ser caballeros en la música y yo he tratado de llegar más allá de ella contigo”, agregó.

El hecho ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales e incluso la indignación de los otros participantes, sobre todo los del equipo de Gusi. Sin embargo, algunos consideran que la actitud de Maia fue exagerada. “La verdad, sin tanto drama, no era para tanto y lo humillaron frente a todo un país”, escribió una usuaria de Twitter.

Por ahora no se sabe cuál de los equipos se llevará los 10 millones de pesos, pues es el público quien decide a través de sus votaciones.