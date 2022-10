Nabález, el colombiano más mexicano

De las muchas canciones que he escrito, ‘La correcta’, que me abrió puertas para cantar, es mi preferida”

Empiezas componiendo, ¿Cuándo tomas la determinación de cantar?

Cuando surgen canciones que me hacen enamorar más de la cuenta. Hay canciones que al componerlas me hacen decir ‘no las quiero soltar’, son como hijos que no quieres dar en adopción a otros artistas, porque aun cuando seguirán siendo mías, cada vez cuesta más darlas y entonces decido ser cantante. Ese inicio se dio de la mejor manera, en una colaboración con Morat.

¿Qué tanto ha influido tu estancia en otros países para tu versatilidad musical?

Al haber vivido en muchos lugares tengo influencias musicales variadas, desde un artista americano, pasando por los mexicanos, colombianos y argentinos, y aunque nunca he vivido en el Cono Sur, admiro mucho lo que se hace allí y he adoptado algo de su sonido.

¿Por qué ahora te inclinas por el Regional Mexicano?

Mi abuelo es una persona muy importante para mí. Es el más amante de los boleros rancheros, de los corridos, las canciones dedicables y los mariachis, entonces tuve una infancia mexicanizada y esa música se me metió en el ADN y el corazón. Empecé con el pop, porque era lo que me salía como compositor y productor, pero no era lo que me identificaba como artista.

Estás nominado al Mejor Nuevo Artista en los Grammy, ¿Cómo recibiste esta mención?

Me tomó por sorpresa y me siento muy afortunado al estar nominado a esa categoría prestigiosa, porque se da una sola vez y si lo gano será por esa única vez, no vuelve. Allí estamos este año dos artistas colombianos y soy el único de Regional Mexicano, por lo que espero tener muchas posibilidades de que Dios se dé cuenta que eso es para nosotros.

Has compuesto para muchos artistas, ¿Con quién tienes más afinidad?

Andrés Cepeda. Es un artista que admiro, porque con guitarra, una banda, o una filarmónica, su voz combina perfectamente, por tanto las tres veces que hemos trabajado ha sido una buena experiencia. Las canciones que le he escrito son “El equivocado” y dos versiones de “Salvapantallas”.

También hay una cantante muy conocida en México por su talento y hacer parte de una dinastía, se llama Majo Aguilar, nos la llevamos muy bien, hicimos la canción “Te lo dije”, con un atractivo video y fluyó muy buena energía, además me dio mucha credibilidad en su país, porque no todos los artistas pueden colaborar con los Fernández o los Aguilar.

¿Cómo ha sido la selección de colaboraciones?

Me ayuda mucho Universal Music, mi discográfica, también Fonovisa que es el sello del Regional Mexicano. Son artistas de la casa y muy cercanos, aunque también se tiene en cuenta que la canción se verá beneficiada con esas voces.

¿A qué atribuyes la aceptación del Regional Mexicano en Colombia?

Eso es desde hace años, ahora está más fuerte y el monopolio del reggaetón en los jóvenes ha bajado mucho. Hay bandas como Morat que pueden interpretar rock, balada o algo más bailable, también Feid para seguir con lo urbano; el espectro es muy diverso y por eso hay cabida para más música del mundo en esta nueva generación como es el caso del Regional Mexicano. En mi concepto, Christian Nodal ha marcado el camino.

¿Cómo establecemos diferencia entre este género y el Popular colombiano?

Uno es inspirado en el otro. Nuestra música de tríos, boleros y la influencia del mariachi, dieron paso al Popular colombiano. La música regional mexicana se identifica con trompetas pitadas más fuerte, acordeones más rápidos, mientras que nosotros somos más de requinto cantinero.

¿Cuál es tu instrumento aliado al componer?

Guitarra o piano, aunque también la ducha.

¿Cómo ves las fusiones?

Son y deben ser el pan de cada día. Siento que los artistas están descubriéndose en otros géneros y no existe regla que prohíba cantar algo que no estaba en lo acostumbrado, y si eso es lo ideal para que se exprese, bienvenido sea.

¿De dónde sale la inspiración para tu reciente canción?

“Tipos de borrachos” es una canción muy bonita. Yo soy en el grupo de amigos el que menos tomaba, y siempre me decían que cómo canto ese género sin licor, entonces hice este tema donde puse en fila a todos los borrachos, el que pelea, el que se queda dormido, el que no para de hablar y el último, el amoroso, que como yo, empieza a recordar a las ex novias.

Cantar, componer o producir, ¿Cuál es tu preferencia?

Me quedo componiendo canciones, pero igual lo que siempre deseo es hacer música de la manera que sea, en el papel, en estudio o escenario.