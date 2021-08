Nacho sobre Chino: “Me hubiese gustado que no existieran diferencias”

“Fueron varias cosas que se le fueron juntando como una mala racha, que lo complicó a tal punto que lo desconectó y estamos tratando que se desconecte de nuevo”, dijo entre lágrimas el cantante Nacho al referirse sobre el estado de salud de su ex compañero de dúo musical, Chyno Miranda, luego de que el Covid-19 le ocasionara encefalitis y severos dolores corporales.

Con mucha nostalgia, el cantante aseguró que la enfermedad de su colega, le afectó: “Todavía... Yo no me siento el mejor amigo del mundo con él (...) celebrábamos nuestros triunfos juntos pero siempre estábamos en una constante critica”. Además, agregó una reflexión sobre la experiencia que vivió con el cantante al decir que “uno no puede perder tiempo para apreciar a las personas que realmente importan”.