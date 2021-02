Nando Black, protagonista en ‘Vamos pa’ la calle’ de Dj Dever

“La pandemia me golpeó tan duro que hasta en entrevistador me convirtió. Esto puso a todo el mundo en su puesto pa’ que supieran que nadie era más que nadie”, dice en forma de chiste pero él es tan consciente como todos de que el COVID-19 transformó al mundo. Por estos días la agenda de Nando Black se mueve entre planear lo que viene para su carrera musical, que será bastante diferente a lo que ha hecho por años, así lo revela, y las grabaciones del formato lanzado por Dj Dever en sus redes sociales llamado ‘Vamos pa’ la calle’, donde Nando se ha vuelto toda una estrella entrevistando a todo tipo de personajes. En estos días, sus colegas, artistas de la vieja escuela de la champeta se han robado el protagonismo. “Con este programa queremos que los artistas expresen lo que se han guardado por años, no es tiradera. Claro a más de uno le va a doler que se les dañe el negocio. El programa estalló y hay artistas llamándonos pero no solo es con artista reconocidos. La idea es también mostrar los nuevos talentos”, comenta.

Entrevistas diferentes

La llegada del 2021 significó para Nando Black la bienvenida a nuevos proyectos en su vida, específicamente a su faceta como entrevistador. Ya lo había conversado en el 2020 con Dj Dever pero solo hasta el presente año logró materializarlo. “Desde el 1 de enero estoy en esto. Ya había hablado algo con Dever, que me vio las aptitudes y como yo siempre le digo a las personas en la cara las cosas, supo que era el indicado. Era un proyecto nuevo y novedoso por eso le dije que sí. Me gusta el micrófono pero para charlar. Me le medí porque es otra faceta, otro cuento”, expresa Nando, que revela que una de las entrevistas que más le piden es con su colega, Eddy Jey, con quien tuvo un altercado hace varios años y por el que perdió la vista en uno de sus ojos, sin embargo a su concepto y hasta el momento, una de las que más le ha impactado fue la que le hizo al cantante, Hernán Hernández. “Contó muchas cosas que desconocía, que nunca le habían pagado por ‘El salpicón’. Esa se dañó, la dañó él mismo porque apagó el micrófono cuando se lo di. Fue la que más me impresionó porque uno dice un género que ha crecido tanto, que le ha dado tanto a mucha gente y uno ve que la primera canción no fue paga. A mí casi se me salen las lágrimas cuando vi cómo Hernán estaba intentando expresar lo que sentía, el desespero que sienten mucho”, afirma.

Para ‘Vamos pa’ la calle’ se vienen varios proyectos novedosos y entrevistas jocosas con ese sello único que le imprime Nando a sus entrevistas.