Nelson Camayo disfruta ser el “malo” en la novela Arelys Henao

Un personaje que Camayo asegura que todos los colombianos lo conocen en la realidad y son ese tipo de personas que se estrellan al no saber manejar el poder que tiene.

La telenovela inspirada en la vida de una de las cantantes más importantes de la música popular, es sin duda uno de los proyectos que ha traído gran orgullo a Camayo, por la responsabilidad que significa la historia de Henao para ella y para la cultura colombiana. Por lo que asegura sentirse agradecido por ser parte de esta producción.

Considera que su personaje no es malo, solo trata de lograr sus objetivos, realizando cosas que para la sociedad no están bien: “cuando salgo a la calle y me dicen ‘usted, si es malo’, sé que estoy haciendo mi trabajo bien, porque las personas se están identificando con el personaje y no con mi persona”, sentenció. Lea aquí: Arelys Henao contó cómo fue hostigada por una fan: “Me sacó un cuchillo”

Y aunque Nelson no sabía quién era Arelys Henao, dado que consume otro tipo de música, contó una historia que perdurara con él, de cómo se enteró del casting.

El actor estaba grabando una película en Medellín (Antioquia), cuando recibió una llamada de la que no entendió mucho. Al escuchar el nombre de la cantante preguntó ¿Quién es Arelys Henao?, de inmediato, el taxista paró y se volteó “cómo así que usted no la conoce”.

Pero al investigar y escuchar su música entendió la importancia de Henao en la industria popular colombiana, y cómo su historia de vida se relaciona con la de muchos colombianos. Lea aquí: Verónica Orozco habla sobre el reto de interpretar a Arelys Henao