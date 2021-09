“No creo que haya dejado de amarla”, Nacho sobre su ex, Inger Devera

Miguel Ignacio Mendoza mejor conocido como Nacho , por fin se sinceró sobre los sentimientos hacia su ex esposa, Inger Devera, madre de tres de sus hijos y de quien se separó ya hace algún tiempo. Ahora reinicia su vida amorosa con su nueva pareja, Melany Mille, quien es madre de su hija menor.

Aquella reciente declaración ocurrió durante una entrevista para el programa ‘Noche de luz’, conducido por Luz García y es transmitido a través de Youtube. En ese espacio virtual Nacho hablo abiertamente de sus nuevos proyectos musicales y su vida privada. Fue entonces cuando la presentadora le preguntó: “¿la dejaste de amar?”, refiriéndose a su ex pareja.

Inger Devera, ex esposa de Nacho.

Ante aquella pregunta, el cantante venezolano respondió: “No, no creo que haya dejado de amarla (...) yo lo que creo es que el amor se transformó no creo que la rutina dañe las cosas, simplemente ese amor se transformó en otra cosa distinta y uno tiene que tratar de darse cuenta si esto es rescatable o no”. (Lea también: Nacho sobre Chino: “Me hubiese gustado que no existieran diferencias”).

Las palabras del artista, sin duda, conmocionaron a muchos de sus seguidores, sin embargo, aclaró que la separación entre ambos fue por mutuo acuerdo.

“Nosotros decidimos irnos por separados (...) Mi error fue pensar que yo no era lo suficientemente visto por gente al igual que mi relación (...)”, precisó.

