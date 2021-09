“Nunca me daría pena decirles que me gradué a los 40”, Gregorio Pernía

“Los sueños sí se pueden cumplir, no importa la edad. Nunca me daría pena decirles que me gradué a los 40 años. Me da pena otro tipo de cosas, personas que se han graduado a los 17 años con honores y se han robado medio Honduras, medio Perú, medio Colombia, y se han robado el presupuesto de la salud, de la educación y son graduados con máster”, afirmó.

En sus palabras, el reconocido actor resaltó la importancia de los estudios y de lograr sueños que siempre se habían querido. “La educación es supremamente importante por eso me quise graduar de bachiller, también estuve estudiando 7 años en la escuela de arte dramático para uno poder cumplir sus sueños. Siempre tuvo el sueño de graduarme como bachiller. Erika me dijo que no había necesidad porque ya tenía una carrera pero yo tenía la necesidad muy dentro de mí, de hacerlo”, agregó.

Pernía reconoció que una de sus mayores motivaciones ha sido su papá. “Mi padre a los 48 años se matriculó para estudiar derecho y a los 53 se convirtió en uno de los mejores penalistas, fue el concejal más joven de Colombia, a los 21, presidente del Concejo de Cúcuta”, reveló.

Entre algunos de los detalles que Gregorio comentó sobre su graduación de bachiller, narró que “fue con 722 personas y al lado mío había una señora de 73 años graduándose de bachiller. Recibir el diploma fue el momento más importante de mi vida porque son sueños que quise cumplir”, finalizó.