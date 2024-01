Reconocida actriz fue criticada por preparar receta a base de nieve

Aunque algunos fans expresaron preocupaciones sobre la seguridad de consumir nieve de la calle, advirtiendo de que esta podría tener un gran número de bacterias, Witherspoon no dudó en responder y defender su decisión. Lea aquí: “Me da adrenalina”: La Liendra viajará al lugar de la tragedia de Los Andes

Con un toque de humor, la actriz, de 47 años, abordó las inquietudes de sus seguidores: “Hay tanta gente aquí que dice que la nieve está sucia, entonces fuimos y cogimos nieve del patio trasero... ¿Es esto malo? ¿Se supone que no debo comer nieve?”, dijo Witherspoon sobre la nieve que recogió del techo de un vehículo.

Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️

La actriz resaltó que había crecido sin consumir agua filtrada y recordó: “bebía agua del grifo... de hecho, poníamos la boca en el grifo”, dijo Witherspoon ante un comentario de que podía enfermarse gravemente al comer nieve. “¿Tengo que filtrar la nieve antes de comerla? Simplemente no puedo. No puedo filtrar la nieve, no sé cómo hacerlo”, señaló la actriz estadounidense. Lea aquí: Heath Ledger: se cumplen 16 años sin el mejor Guasón de la historia de Batman